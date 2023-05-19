Власти Таганроге перечислили места, где действуют ограничения на пребывание граждан

Ограничения ввели в целях пожарной безопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Таганрога напомнили об ограничении на пребывание в лесах. Запрет связан с мерами пожарной безопасности, указано на сайте городской администрации.

Приезжать на машинах и устраивать пикники не рекомендуют на территориях городского лесничества. Под запретом:

- урочище «Склоны мыса» - Флагманский спуск, Комсомольский спуск;

- урочище «Сады» - в районе Николаевского шоссе, с/т «Сады»;

- урочище «Черепаха» - в районе 17-го Нового переулка;

- урочище «Пригородное» - ограничено переулками 3-м Новым, 3-линией, СКЖД 1273-1274, переулком 7-м Новым;

- урочище «Валовое» - ограничено улицей Нижняя Линия, переулком 1-м Новым, улицей Маршала Жукова, улицей Инициативной вдоль русла реки Валовой.

- Запрещено оставлять мусор, разжигать костры, рубить насаждения. Виновные будут привлечены к административной и уголовной ответственности, - подчеркнули власти Таганрога.

Сообщить о нарушителях можно в муниципальную инспекцию Таганрога и в полицию по телефону «02».

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