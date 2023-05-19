В Ростове на время велопарада изменят схему движения автобусов, троллейбусов и трамваев

Спортивная акция повлияет на работу ряда городских маршрутов Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 мая в Ростове-на-Дону на время проведения городского велопарада изменят схему движения общественного транспорта. Ограничения будут действовать с 8 утра до 12:30 часов, сообщают власти.

Спортивная акция затронет работу следующих маршрутов:

Автобусные направления № 3, 3 а, 7, 67, 70, 80, 88:

- в прямом направлении: Привокзальная - Красноармейская - Театральный - Закруткина - Нижненольная - Мясникова - 1-я Линия - Советская;

- в обратном направлении: Советская (1-я Майская – Верхненольная для маршрутов № 3, 3 А) - Нижненольная - Закруткина - Театральный - Красноармейская - площадь Привокзальная.

Автобусы № 24, 81, 98:

- в прямом направлении: Театральный - Закруткина - Нижненольная - Мясникова - 1-я Линия - Советская;

- в обратном направлении: Свободы - площадь Карла Маркса - 1-я Майская - Верхненольная - Нижненольная - Закруткина - Театральный и далее по маршрутам.

Автобус № 55: Театральный - Закруткина - Нижненольная - Мясникова и далее по маршруту следования.

Автобус № 33:

- в прямом направлении: Ворошиловский - Красноармейская - Привокзальная;

- в обратном направлении: Привокзальная - Красноармейская - Ворошиловский и далее по маршруту следования.

Маршрут № 39: Московская - разворот в створе Соборного - Ворошиловский - Ворошиловский мост и далее по маршруту следования.

Троллейбусы № 1: Привокзальная - Красноармейская - Театральный - проспект Шолохова и далее по маршруту.

Троллейбусы № 2 и 22:

- в прямом направлении: Привокзальная - Красноармейская - Театральны - Шолохова - 20-я Линия - площадь Карла Маркса;

- в обратном направлении: Карла Маркса - 20-я Линия - Лекальная - 22-я Линия - Шолохова - Театральный - Красноармейская - Привокзальная и далее по маршрутам.

Трамваи № 4: Станиславского - Буденновский - Максима Горького - Ченцова и далее по маршруту в обоих направлениях.

С 8 утра до 12:30 отключат контактную сеть электротранспорта на Театральной площади и Большой Садовой.

- Во время движения колонны на участках Ворошиловского, Буденновского, Сиверса и других пересечениях с Большой Садовой по маршруту движения бегунов пассажирский транспорт будет работать с кратковременными задержками, - добавили в администрации Ростова-на-Дону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростова пожаловались на дорожную разметку и заявили о возможном росте ДТП

Это при том, что нанесение линии на проезжие части в 2023 году начали раньше срока (подробности)