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НовостиПроисшествия19 мая 2023 15:04

Жителя Ростовской области задержали после попытки убийства друга газовым ключом

Сейчас мужчина находится под стражей, идет следствие
Ангелина СКИБА
Сейчас специалисты СК будут выясняют обстоятельства случившегося

Сейчас специалисты СК будут выясняют обстоятельства случившегося

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 58-летнего жителя Цимлянского района заподозрили в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Следкома России по донскому региону.

- Дело завели по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Подозреваемого уже отправили под стражу, выясняются обстоятельства случившегося, - рассказали в ведомстве.

Предварительно, 17 мая мужчина принимал гостя у себя дома. Друзья сначала выпивали горячительное, позже в какой-то момент, по неизвестной причине, началась ссора. Хозяин напал на своего обидчика с ножом и нанес ему несколько ран, а потом вовсе начал бить жертву по голове газовым ключом.

Разборку остановила супруга пострадавшего, которая пришла в самый разгар конфликта. После этого приехала «скорая», и раненого гостя увезли в больницу.

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