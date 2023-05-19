Жителя Ростовской области задержали после попытки убийства друга газовым ключом

Сейчас специалисты СК будут выясняют обстоятельства случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 58-летнего жителя Цимлянского района заподозрили в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Следкома России по донскому региону.

- Дело завели по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Подозреваемого уже отправили под стражу, выясняются обстоятельства случившегося, - рассказали в ведомстве.

Предварительно, 17 мая мужчина принимал гостя у себя дома. Друзья сначала выпивали горячительное, позже в какой-то момент, по неизвестной причине, началась ссора. Хозяин напал на своего обидчика с ножом и нанес ему несколько ран, а потом вовсе начал бить жертву по голове газовым ключом.

Разборку остановила супруга пострадавшего, которая пришла в самый разгар конфликта. После этого приехала «скорая», и раненого гостя увезли в больницу.

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