Ситуацию с «едва заметной разметкой» на улицах Ростова прокомментировали в УГИБДД

Желто-белую разметку нанесут на всех нерегулируемых пешеходных переходах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуацию с «едва заметной разметкой» на улицах Ростова-на-Дону прокомментировали в региональном отделе пропаганды УГИБДД. Ответ на запрос поступил сегодня, 19 мая.

Специалисты пояснили, что работы по нанесению дорожных линий проводятся строго по графику, утвержденному властями. В 2023 году обновить краску на проезжих частях должны до конца сентября.

Обычно разметку наносят на сухую поверхность и при ночной температуре не менее 10 градусов, поэтому временные рамки выполнения задачи могут меняться.

- Перед проведением Парада Победы были выделены улицы, на которых разметка была приоритетной. Речь идет о Шолохова, Советской, Карла Маркса, Театральном проспекте, Ворошиловском, Большой Садовой, Красноармейской и 14-й Линии, - отметили в УГИБДД.

Также до конца года в рамках нацпроекта в Ростове-на-Дону должны провести ремонт на 23 улицах. Обновить дороги и нанести на них разметку, например, собираются на Ларина, Погодина, Плиева, Вятской, Текучева, Технологическом и Малом.

- Важной деталью является то, что в текущем году приняли решение наносить дорожную горизонтальную разметку только качественными, износостойкими материалами. Желто-белую краску нанесут на всех нерегулируемых пешеходных переходах, а также на регулируемых вблизи учебных заведений, - добавили представители УГИБДД.

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Это при том, что нанесение линии на проезжие части в 2023 году начали раньше срока (подробности)