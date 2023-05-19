На трассе в Новошахтинске загорелась фура во время движения

К счастью, обошлось без пострадавших
Фото: Владимир ВОРСОБИН
На трассе в Новошахтинске во время движения загорелась фура. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 19 мая около 15:00.
По информации ведомства, грузовой автомобиль начал полыхать во время движения. Очевидцы вызвали спасателей. К момент приезда пламя охватило часть транспортного средства. Полностью потушить машину удалось спустя 15 минут. К счастью, водитель транспорта успел вовремя покинуть грузовик, обошлось без пострадавших.
На месте ЧП работали пять спасателей и две единицы спецтехники.
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