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НовостиОбщество19 мая 2023 16:35

В Ростове закупят зарядные станции для электробусов за 128 миллионов рублей

Для обеспечения нового транспорта потребуется шесть устройств
Лейла МИРИШОВА
Для обеспечения нового транспорта потребуется шесть устройств

Для обеспечения нового транспорта потребуется шесть устройств

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для ростовских электробусов приобретут зарядные станции. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который поставит шесть станций. Две из них будут оснащены модулями ультрабыстрой зарядки.

Завершить установку и пусконаладочные работы необходимо к 15 октября. Срок службы устройств составит 15 лет, из которых два года - гарантийные.

Зарядные станции обойдутся в 127,9 миллиона рублей. Деньги выделят из средств федерального, областного и городских бюджетов.

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