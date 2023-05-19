В Ростове закупят зарядные станции для электробусов за 128 миллионов рублей

Для обеспечения нового транспорта потребуется шесть устройств Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для ростовских электробусов приобретут зарядные станции. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который поставит шесть станций. Две из них будут оснащены модулями ультрабыстрой зарядки.

Завершить установку и пусконаладочные работы необходимо к 15 октября. Срок службы устройств составит 15 лет, из которых два года - гарантийные.

Зарядные станции обойдутся в 127,9 миллиона рублей. Деньги выделят из средств федерального, областного и городских бюджетов.

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