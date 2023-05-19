В Ростове директор автосалона провернул аферу с кредитом покупателя и присвоил деньги себе

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове 42-летнего директора автосалона обвинили в мошенничестве при продаже машины в кредит, сообщили в пресс-службе главка полиции.

По данным правоохранителей, житель Семикаракорского района решил купить Ладу Гранту в ростовском автосалоне за 990 тысяч рублей. Но полной суммы на это у него не было. Потому ему предложили оформить кредит с ежемесячным платежом более 26 тысяч рублей. Мужчину такие условия не утроили. После этого сотрудник салона по указанию директора сообщил покупателю, что ему якобы одобрили рефинансироване займа.

Но, чтобы получить это рефинансирование, надо было внести первоначальный взнос 200 тысяч рублей, а также заплатить такую же сумму за сертификат финансовой защиты.

Выполнив все условия, житель Семикаракорска стал обладателем нового автомобиля. Но счастье его длилось всего месяц — пока он не пошел в банк оформить рефинансирование. Там выяснилось, что заявку на это в салоне не делали, и в услуге отказали. В страховой службе ему ничего не ответили на просьбу вернуть деньги.

Как считают в полиции, директор салона с неизвестным сотрудником просто оставили себе 400 тысяч рублей покупателя.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, которое может понести мужчина, если в суде будет доказана его вина, до шести лет лишения свободы и штраф до восьмисот тысяч рублей.

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