В Ростове-на-Дону стартовал «Кубок Олимпийского чемпиона Никиты Нагорного» по спортивной гимнастике

Турнир будет проходить с 17 по 21 мая. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове стартовал «Кубок Олимпийского чемпиона Никиты Нагорного» по спортивной гимнастике. Об этом сообщили на сайте городской администрации 19 мая.

Олимпийский чемпион лично принял участие в церемонии открытия турнира. Также на спортивном мероприятии присутствовали советская гимнастка, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР Светлана Гроздова, а также начальник управления по физической культуре и спорту донской столицы Денис Браславский.

Отметим, что с турниром также проходит открытое первенство Ростовской области. Оба мероприятия приурочены к 100-летию министертсва спорта России.

Турнир будет проходить с 17 по 21 мая. В соревнованиях примут участие порядка 120 спортсменов не только из Ростова, но и Волгодонска, Донецка и Новороссийска.

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