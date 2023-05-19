В Ростовской области выросла господдержка овцеводческих хозяйств

Донские овцеводцы представили свои достижения на XXIII Российской выставке племенных овец и коз. Фото: правительство Ростовской области

Овцеводцы из Ростовской области приняли участие во всероссийской выставке племенных овец, которая проходила с 16 по 19 мая в Каспийске. От Ростовской области в мероприятии участвовали восемь предприятий из Ремонтненского, Милютинского, Сальского, Зимовниковского и Морозовского районов. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства.

По итогам отбора донские организации получили 19 медалей, в том числе девять золотых, шесть серебряных и три бронзовых. Также чемпионом среди выставочных животных стал советский меринос из Ремонтненского района. Зимовниковский район стал лучшим в номинации «Самобытность» за представленный курень.

– В текущем году на поддержку донских овцеводческих хозяйств определено почти 140 млн рублей, что на 67% больше уровня предыдущего года. Отмечу, что с 2023 года в целях недопущения снижения поголовья овец и сокращения рабочих мест в восточных районах области введено новое направление господдержки – субсидии на производство мяса крупного и мелкого рогатого скота, реализованного на перерабатывающие предприятия Ростовской области, – сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Сегодня на территории донского региона разведением овец занимаются 24 предприятия и 236 фермерских хозяйств, где содержится около 940 тысяч голов мелкого рогатого скота.

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(Подробности)