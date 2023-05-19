Ростовскую область накроет сильная магнитная буря с 23 по 26 мая

В этот период у чувствительных людей может часто болеть голова Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области ожидается сильнейшая магнитная буря с 23 по 26. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно опубликованной информации, на Солнце произошла мощная вспышка, из-за чего к Земле летит поток солнечной плазмы. При столкновении с магнитным полем нашей планеты, произойдет сильнейшая магнитная буря. По прогнозам синоптиков, она ожидается с 23 по 26 мая.

В этот период у чувствительных людей может часто болеть голова, обостряются болезни, которые связаны с сердцем и нервной системой. Специалисты также отметили, что до 15 июня бурь не ожидается.

Отметим, что последний раз регион магнитные бури накрывали в конце апреля.

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(Подробности)