Ростовскую область накроет сильная магнитная буря с 23 по 26 мая

В этот период у чувствительных людей может часто болеть голова
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области ожидается сильнейшая магнитная буря с 23 по 26. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Согласно опубликованной информации, на Солнце произошла мощная вспышка, из-за чего к Земле летит поток солнечной плазмы. При столкновении с магнитным полем нашей планеты, произойдет сильнейшая магнитная буря. По прогнозам синоптиков, она ожидается с 23 по 26 мая.
В этот период у чувствительных людей может часто болеть голова, обостряются болезни, которые связаны с сердцем и нервной системой. Специалисты также отметили, что до 15 июня бурь не ожидается.
Отметим, что последний раз регион магнитные бури накрывали в конце апреля.
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