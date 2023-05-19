В Ростове-на-Дону появилась на свет первая тройня в этом году

Малыши родились в перинатальном центре донской столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на свет появилась первая тройня в этом году. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 19 мая.

Тройняшки Федор, Константин и Ефим родились в перинатальном центре донской столицы. Так, в Октябрьском районе теперь есть семья, где пятеро мальчишек.

- Мы с супругом решили, что готовы к третьему ребёнку, и нам очень нужна девочка, так как два сына у нас уже есть. На пятой неделе мне диагностировали двойню, а на седьмой мы были приятно шокированы, узнав, что появится тройня. Причем были уверены, что наверняка есть хоть одна девочка, - поделилась счастливая мама Ирина.

Ростовчанка родила на 37-й неделе. По словам медиков, такая беременность всегда сложная и зачастую заканчивается раньше положенного срока, однако малыши появились на свет здоровыми, а сами роды протекали хорошо. Во время процесса рядом с мамой находились опытные специалисты, которые следили за ее состоянием.

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