В Ростовской области родила беременная, которую спасли из снежного плена на трассе М-4 «Дон»

В роддоме сообщили, что женщина и ребенок чувствуют себя хорошо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с трассы М-4 «Дон» вывезли беременную, которой стало плохо во время пробки. Женщину доставили в ЦГБ Каменска-Шахтинского, где она родила малыша. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали в родильном отделении медучреждения.

Дончанка находилась на последних сроках беременности. 30 марта вместе с мужем она ехала по трассе из Морозовска. Из-за снегопада супруги попали в пробку в районе Лиховского моста. В какой-то момент пассажирка почувствовала себя плохо.

До заснеженной машины добрались сотрудники ДПС. Беременную аккуратно погрузили в автомобиль и повезли в близлежащий роддом — в Каменске-Шахтинском.

Работы на месте продолжаются. Фото: telegram-канал Василия Голубева.

К счастью, женщину доставили в медучреждение вовремя. В больнице пациентка родила мальчика. Сейчас врачи следят за состоянием мамы и сына.

— Роды прошли в необходимых для этого условиях. И с женщиной, и с ребенком все в порядке. Оба чувствуют себя хорошо, — рассказали в отделении.

Напомним, 30 марта на трассе М-4 «Дон» и нескольких второстепенных дорогах из-за снегопада образовались пробки. По последним данным, затор на М-4 сократился до 21 километра в северном направлении и до 29 километров — в южном. Люди вторые сутки находятся в снежном плену. В 17 пунктах временного размещения находится 232 человека.

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