В Родионово-Несветайском районе отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

Проезжая часть была небезопасна для поездок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Родионово-Несветайском районе ремонтом дороги занялись после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, покрытие части дороги на улице Мостовой износилось и представляло опасность для водителей и пешеходов. При этом местные власти не спешили заниматься этим вопросом. Прокуратура направила в суд исковое заявление.

- Судом исковые требования удовлетворены. Исполнение решения на контроле прокуратуры, – сообщили в ведомстве.

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