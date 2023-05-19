В Ростовской области в ДТП погибли два человека

Трагедия произошла на автодороге «Новошахтинск – Гуково». Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии погибли два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла 19 мая около 19:20 на автодороге «Новошахтинск – Гуково».

По предварительной информации, 30-летни водитель «Киа Сид» выехал на полосу встречного движения и в какой-то момент не справился с управлением. В результате он столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера», под управлением 50-летнего водителя.

В результате ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля «Ниссан

- Альмера». Водитель и пассажир «Киа Сид» получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции проводится проверка, – сообщили в ведомстве.

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