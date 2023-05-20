Губернатор Ростовской области опроверг информацию об уничтожении Кумженского мемориала

Жители Ростова волновались, что строительство Западной хорды повредит мемориалу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Создание Западной хорды в Ростове-на-Дону не навредит Кумженскому мемориалу. Об этом в Telegram сообщил губернатор Василий Голубев.

- Строительство Западной хорды вызвало немало спекуляций о якобы «уничтожении» Кумженского мемориала. Хочу заверить ростовчан, таких планов нет и быть не может. Память павших защитников Ростова будет по-прежнему свято оберегаться. С учетом этого выработаны все проектные решения, - подчеркнул Василий Голубев.

Глава региона добавил, что в жители донской столицы уже «давно говорят о необходимости построить дорогу-дублер для сверхзагруженной улицы Малиновского», и эти работы уже стартовали.

- Западный обход Ростова очень нужен не только для того, чтобы вывести транзитный поток за город, но и чтобы у города-миллионника появились дополнительные территории для развития. Это финальная часть Ростовского транспортного кольца, - пояснил Василий Голубев.

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