Годовая инфляция в Ростовской области в апреле 2023 года снизилась до 3,7 %

Снижение инфляции на Дону связано с сокращением издержек производителей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Годовая инфляция в Ростовской области в апреле 2023 года замедлилась до 3,70 % с 5,32% в марте, но осталась выше уровня по ЮФО (2,64 %) и в целом по стране (2,31 %). Об этом сообщает Южное ГУ Банка России.

По данным экспертов, снижение инфляции на Дону связано с увеличением предложения на отдельных товарных рынках и сокращением издержек производителей.

Отмечается, что годовой темп прироста цен на продовольственные товары в апреле снизился до 1,07 %. Например, соки и газированные напитки стабилизировалась по сравнению с 2022 годом за счет расширения отечественного ассортимента и налаживания поставок. Также снизилась стоимость говядины, молока, мяса птицы. Подешевели колбасы и мясные полуфабрикаты.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в апреле снизился до 1,43 %. По итогам апреля выпуск нарастили производители косметики и бытовой химии. Также «восстанавливались импортные поставки, расширился ассортимент машин азиатских брендов».

- Рост цен на отдельные товары (новые иномарки, зубную пасту, шампунь, мыло) замедлился, также подешевели подержанные импортные автомобили, туалетная вода и стиральный порошок, - добавили в Южном ГУ Банка России.

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