В Ростове на Сиверса планируют создать парк «Сохум» с необычными растениями

Для посетителей установят лавочки и оборудуют веревочный парк Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону в сентябре, ко Дню города, планируют открыть парк «Сохум» с необычными растениями. Об этом сообщает портал donnews.ru со ссылкой на администрацию Ленинского района.

Предварительно, новую зону отдыха собираются благоустроить на проспекте Сивера, в створе улицы Горького.

- Название образовано из слов «сохранить» и «умножить», - рассказали журналистам.

Известно, что создание парка начали весной 2023 года, используются внебюджетные средства. При расчистке территории уже вывезли несколько «КамАЗов» с мусором. Сейчас работы на участке осложняет бетон, который обнаружили под зарослями деревьев и травы.

Грунтовые воды, найденные на месте будущего парка, решили не отводить и вписать в ландшафт. Позже должны высадить растения. Подпорную стену украсят муралом. Для посетителей установят лавочки и оборудуют веревочный парк.

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