Жительницу Ростовской области заподозрили в убийстве сожителя и попытке обмануть следствие

Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 46-летнюю жительницу Шолоховского района заподозрили в убийстве сожителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, в этот четверг, 18 мая, женщина выпивала дома со своим сожителем 43 лет. Сначала было все спокойно, но потом вспыхнула бытовая ссора. В гневе хозяйка схватила кухонный нож и ударила им своего обидчика. Пострадавший после этого умер на месте.

Как рассказали в СК, подозреваемая пыталась скрыть преступление. Она вложила нож в руки убитого возлюбленного, и потом рассказала следователю придуманную историю. Однако в итоге доказательства сыграли против женщины.

- В суд уже отправили просьбу о заключении под стражу. Сейчас еще выясняются обстоятельства случившегося. В отношении задержанной возбуждено дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ), - прокомментировали в пресс-службе Следкома.

Добавим, если вина женщины будет доказана, ей может грозить тюремный срок от 6 до 15 лет.

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