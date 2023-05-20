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НовостиПроисшествия20 мая 2023 12:56

В Ростове-на-Дону около жилого дома рухнул автокран

Сейчас произошедшее активно обсуждают интернет-пользователи
Ангелина СКИБА
Информации о пострадавших нет

Информации о пострадавших нет

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 20 мая, в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону упал автокран. Об этом в одном из городских пабликов сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, спецтехника рухнула на стройке. Стрела крана при этом оказалась буквально «в сантиметрах от окон жилого дома».

Информацию уже прокомментировали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- Погибших и пострадавших нет. Сооружения не повреждены. На месте происшествия работали четыре человека из личного состава, была задействована одна единица техники, - рассказали в экстренном ведомстве.

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На месте происшествия уже побывали автоинспекторы (подробности)