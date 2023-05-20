В Ростове произошло ДТП с участием двух иномарок и пассажирского автобуса

Столкнулись автобус № 34 А, Peugeot и Kia. Фото: очевидица происшествия

Сегодня, 20 мая, в Ростове-на-Дону на 2-й Краснодарской произошло ДТП с участием двух иномарок и пассажирского автобуса. Об этом сообщила очевидица происшествия.

По словам ростовчанки, машины столкнулись в районе «зебры», недалеко от Аллеи роз. Предварительно, «автобус № 34 А врезался в Peugeot, который столкнулся с Kia».

Информации о пострадавших нет. Во время столкновения в общественном транспорте находились пассажиры, после случившегося они вышли из салона.

Пока официального комментария от отдела пропаганды УГИБДД не поступало. Данные еще уточняют.

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Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции (подробности)