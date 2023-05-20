В Ростове строительство ТЦ на площади Ленина запретила историко-культурная экспертиза

Возведение объектов капитального строительства в районе памятника запрещается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на сайте регионального комитета по охране ОКН опубликовали акт историко-культурной экспертизы. Из документа следует, что строительство двухэтажного ТЦ на площади Ленина может не соответствовать требованиям.

Учреждение культуры «Донское наследие» выступило заказчиком исследования. Проверку провели три эксперта. Рассматривали проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Ленину».

В акте указали, что возведение объектов капитального строительства в районе памятника запрещается.

Разрешены только восстановительные работы, капитальный ремонт, размещение некапитальных строений, киосков, навесов. Возможно обустройство подземных переходов и временных открытых парковок.

Напомним, ранее сообщалось, что владелец территории на площади Ленина собирается возвести двухэтажный магазин. Этот участок перепродали за 160 млн рублей. Ранее на том же месте планировали построить многоквартирный дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове прекратили производство по делу о строительстве ТЦ на площади Ленина

Точку в разбирательствах поставил Арбитражный суд (подробности)