В Ростове прекратили производство по делу о строительстве ТЦ на площади Ленина

Общественники нашли недочеты в бумагах и решили прекратить спор Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове прекратили производство по иску о строительстве ТЦ вместо фонтана на площади Ленина. К такому решению пришел Арбитражный суд. Информацию об этом сегодня, 20 января, указали в электронной картотеке инстанции.

Завершить разбирательство ранее попросили представители отделения Всероссийского общества охраны памятников истории. Участники этого движения вели тяжбы с департаментом архитектуры из-за охранной зоны около фонтана.

Общественники представили даже документы с подтверждением законности своих претензий. Однако спустя время истцы обнаружили недочеты в этих бумагах и решили прекратить спор.

На тот момент суд не смог сразу закрыть дело, сначала в инстанции проверили не противоречит ли решение закону.

К слову, владелец территории на площади Ленина собирается возвести на площади двухэтажный магазин. Этот участок перепродали за 160 млн рублей. Ранее на том же месте планировали возвести многоквартирный дом.

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