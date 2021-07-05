В Ростове строительство ТЦ на площади Ленина будут оспаривать через суд

На площади Ленина сейчас планируют построить двухэтажный магазин Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове строительство торгового центра на площади Ленина будут оспаривать через суд. С иском обратилось региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, передает «Город N». Об этом стало известно сегодня, 5 июля.

Предполагается, что ответчиком выступит городской департамент архитектуры и градостроительства. Если дело примут к рассмотрению, ведомство ответит на вопрос, почему было разрешено строительство в пределах охранной зоны. Это одна из основных претензий общества охраны памятников к властям.

Также сторона обвинения настаивает, что проект будущего здания не соответствует историко-архитектурному облику площади Ленина. Кроме того, из-за появления новой торговой зоны может возникнуть дефицит парковочных мест.

На площади Ленина сейчас планируют построить двухэтажный магазин, первоначальный проект уже готов. Участок бизнесмену перепродали за 160 млн рублей. Ранее на том же месте собирались возвести многоквартирный дом.

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