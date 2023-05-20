В Ленинском районе Ростова потушили полыхающую хозпостройку

На месте происшествия задействовали 13 человек и три единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 20 мая, в Ленинском районе Ростова-на-Дону потушили полыхающую хозпостройку. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, вызов на улицу Самойловскую, 34 а поступил в 16:46, в 17:17 горение полностью ликвидировали. На месте происшествия было задействовано 13 человек и три единицы техники.

Всего выгорело 20 кв. метров. Пострадавших нет. Судя по сервису «Яндекс. Карты», рядом объектом находятся частные дома.

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