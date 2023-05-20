В Ростовской области следствию против экс-председателя Облсуда могут дать ход

Решение должны вынести по итогам заседания 26 мая 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый поворот в «судейском скандале». В Ростове-на-Дону бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева может стать подозреваемой по уголовному делу. Дать расследованию ход Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) попросил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Если коллегия поддержит запрос, то экс-председателю суда могут грозить разбирательства по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Решение по этому вопросу должны вынести по итогам заседания 26 мая 2023 года.

Напомним, Елена Золотарева подала в отставку в начале апреля, через время после начала разбирательств и обысков у коллег. Тогда под выяснения попали почти 20 представителей Фемиды.

Добавим, ВККС по просьбе Александра Бастрыкина также рассмотрит возможность возбуждения дел в отношении заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко.

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