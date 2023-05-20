Массовые отключения электричества ожидаются в Ростове-на-Дону с 22 по 29 мая

Энергетики временно обесточат дома в разных районах донской столицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Ростове-на-Дону планируют в период с 22 по 29 мая 2023 года. Об этом предупреждает компания «Донэнерго». Подробный график опубликовали на сайте ресурсоснабжающей компании.

22 мая:

Мясникова, 16-22, 21, 19-я линия, 2-12, 1-9, 21-я линия, 10-30, 13-31, Лесозащитная, 61-83, Богураева, 9, Брестская, 23-33, 68-74, Брянская, 33-41, 30-42, Керченский, 31-37, 32-40, Сочинский, 29-43, 38-52, Панфиловцев, 14-34, Киргизская, 38 А, Б, В, Кременчугская, 1, Донецкий, 23 Б;

23 мая:

Красноармейская, 63/1, 63/90, 65, Тельмана, 72, Ворошиловский, 87, 89/80, Черевичкина, 15-83, 34-я линия, 11-15, 20-24, 40-я линия, 2-30, 3, 25-я линия, 38-68, 37-69, 27-я линия, 52-72, 65-89, Богданова, 2-24, 1-23, Подвойского, 2-10, Листопадова, 2-6, 26 Июня, 91-101, 82-96, Днепропетровская, 33-69, 10-24, Астраханский, 1-33, 2-32;

24 мая:

Комарова, 38/1, Нижегородская, 33-49 А, Б, В, Г, 34-114, Листопадова, 90-180, 107-165,1-я линия, 77-89, 64-72, 3-я линия, 72, 74, 5-я линия, 56-94, 55-101, Н. Нольная, 60-62, Береговая, 72, 99/91, Валуйский, 1-7, 2-8, Гипсовая, 1-23, 2-26, Жлобинский, 1-17, 4-22, Кузнечная, 1, 49-89, 99, 54-102, Молодогвардейский, 37, 49-95, 26-72, Парниковый, 1-13, 2-6, Портовая, 506-518, 545-551;

25 мая:

Белорусская, 90-174, 151-189, Енисейская, 1-29, 2-30, Алтайская, 1-27, 2-28, Каспийская, 1-27, 2-28, Владимирская, 1-27, 2-20, Самарский, 1-59, 2-98, Ильменский, 1-95, 2-94, Мезенский, 1-113, 2-78, Украинская, 88-150, 109-167, Амурская, 1-23, 2-24, Вятская, 1-29, 2-44, Магаданский, 1-17, 2-12, Ангарский, 1-9, 2-6, Георгиевская, 1-17;

26 мая:

Добровольского, 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2, 11/6, 11/7, 13;

29 мая:

Закруткина, 1-23, 2-24, Мясникова, 21-39, Советская, 2-12, 13-я линия, 12-32, 5-27, 15-я линия, 14-32, 13-27, 17-я линия, 1-25, 2-24, 19-я линия, 2-10.

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