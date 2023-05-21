21 мая в Ростове на время велопарада изменили маршруты общественного транспорта

Спортивная акция повлияет на работу ряда городских маршрутов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 21 мая, с 8 до 12:30 в Ростове-на-Дону проведут городской велопарад. Во время этой спортивной акции общественный транспорт донской столицы будет курсировать по-другому с периодическими «кратковременными задержками», напомнили власти.

Автобусы № 3, 3 а, 7, 67, 70, 80, 88: прямое направление: Привокзальная - Красноармейская - Театральный - Закруткина - Нижненольная - Мясникова - 1-я Линия - Советская. Обратное: Советская (1-я Майская - Верхненольная для маршрутов № 3, 3 А) - Нижненольная - Закруткина - Театральный - Красноармейская - площадь Привокзальная.

Автобусы № 24, 81, 98: прямое направление: Театральный - Закруткина - Нижненольная - Мясникова - 1-я Линия - Советская. Обратное: Свободы - площадь Карла Маркса - 1-я Майская - Верхненольная - Нижненольная - Закруткина - Театральный и далее по маршрутам.

Автобус № 55: Театральный - Закруткина - Нижненольная - Мясникова и далее по обычному пути следования.

Автобус № 33: прямое направление: Ворошиловский - Красноармейская - Привокзальная. Обратное: Привокзальная - Красноармейская - Ворошиловский и далее по привычному маршруту.

Автобус № 39: Московская - разворот в створе Соборного - Ворошиловский - Ворошиловский мост и далее по маршруту.

Троллейбус № 1: Привокзальная - Красноармейская - Театральный - проспект Шолохова и далее по маршруту.

Троллейбус № 2 и 22: прямое направление: Привокзальная - Красноармейская - Театральны - Шолохова - 20-я Линия - площадь Карла Маркса. Обратное: Карла Маркса - 20-я Линия - Лекальная - 22-я Линия - Шолохова - Театральный - Красноармейская - Привокзальная и далее по маршрутам.

Трамвай № 4: Станиславского - Буденновский - Максима Горького - Ченцова и далее по маршруту.

Добавим, в Ростове до 12:30 отключат контактную сеть электротранспорта на Театральной площади и Большой Садовой.

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