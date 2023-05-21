МЧС: 7 пожарных поездов в Ростовской области готовы к тушению возгораний

Пожарный поезд используется при тушении не только на железной дороге, но и в городе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области 20 мая отметили день пожарного поезда. Такой состав в прошлом году задействовали пять раз, а с начала 2023 года он потребовался, когда тушили склады в Аксае. Об этом рассказали в телеграм-канале управления МЧС России по региону.

Сегодня на Дону имеются 7 пожарных поездов, они находятся в Ростове-на-Дону, Батайске, Лихой, Морозовской, в городах Миллерово, Сальске и в Каменоломнях.

- Пожарный поезд используется при тушении не только на железной дороге, но и в городе. Вагон, расположенный на станции «Ростов-Главный», охватывает территорию включительно до Новочеркасска, - отметили в МЧС.

Обычно такие экстренные составы отправляются очень быстро - 29 минут на север и 31 минута на юг, для них всегда горит зеленый семафор. Функционал пожарных поездов позволяет заменить до 60-70 пожарных машин.

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