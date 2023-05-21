Главным источником стресса на работе жители Ростова назвали руководство

Людям не нравятся некорректно поставленные задачи и поведение клиентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главным источником стресса на работе жители Ростова-на-Дону считают руководство. К такому выводу по итогам опроса пришли аналитики портала SuperJob.

- По мнению ростовчан, главным стрессовый фактор - плохое отношение начальства (16 % голосов). 15 % опрошенных считают основным источником нервотрепки поведение коллег. Еще по 10% - непрофессионализм руководства и сослуживцев, - говорится в исследовании.

Также людям не нравится уровень заработка (9 % респондентов), некорректно поставленные задачи (4 %) и поведение клиентов (3 % опрошенных).

Выяснилось, что женщины чаще страдают из-за отношения руководства и конфликтов с коллегами, мужчины же больше переживают по поводу непрофессионализма тех и других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону около жилого дома рухнул автокран

Сейчас произошедшее активно обсуждают интернет-пользователи (подробности)