Более 7 тысяч человек приняли участие в городском велопараде в Ростове-на-Дону

Ростовский велопарад прошел уже в шестой раз Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 21 мая, городской велопарад собрал в Ростове-на-Дону более 7 тысяч человек. В том числе, в спортивной акции принял участие сити-менеджер Алексей Логвиненко. Пост об этом появился в телеграм-канале главы администрации.

- Ростовский велопарад прошел уже в шестой раз, интерес к нему только растет. Да и в целом велодвижение становится в нашем городе все более популярным. Общими идеями и целями объединены более 100 тысяч велосипедистов. Мы стараемся создавать для них необходимые условия, - рассказал Алексей Логвиненко.

Сейчас, по словам чиновника, в донской столице на двухколесном транспорте можно проехать по Левобережной, Коммунистическому, Космонавтов, по улицам Левенцовки.

Также велодорожки оборудовали на Гребном канале «Дон», в парках и на территории «Первой мили». Непрерывная зона для поездок имеется на Пушкинской, такое же направление планируют создать на Береговой. В будущем в городе намерены организовать более 25 км велодорожек.

- Велосипедисты доказали, что велосипед - не просто спортивный атрибут, а удобное и экологически чистое средство передвижения. Уверен, каждый, кто покорил сегодня дистанцию в 20 км, получил заряд позитива и массу ярких впечатлений, - добавил Алексей Логвиненко.

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