Жительница Ростова пыталась обезопасить счета от мошенников и потеряла 105 тысяч рублей

Ростовчанка потеряла все свои сбережения Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Ростова-на-Дону пыталась обезопасить свои счета, но вместо этого потеряла 105 тысяч рублей. Деньги ушли неизвестному мошеннику, которого теперь разыскивает полиция, сообщили в пресс-службе донского управления МВД.

Жертвой обмана оказалась 32-летняя женщина. Она ответила на звонок от «сотрудника банка» и узнала, что на нее якобы пытаются оформить кредит мошенники. Липовый специалист предложил помощь и пообещал, что надежно защитит сбережения «клиентки».

По указанию собеседника ростовчанка скачала приложение для удаленного доступа к своему гаджету и сообщила «специалисту» код. В итоге с ее личных банковских счетов буквально за минуту исчезли все деньги.

- Сейчас по факту случившегося возбуждено дело. Статья - «Кража» (часть 3 статьи 158 УК РФ). Ведется розыск преступника и его возможных соучастников, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники полиции просят жителей Дона быть осторожными и не доверять незнакомцам. Нельзя сообщать данные о карт и счетов. Все «предупреждения» нужно проверять по официальным телефонам или в офисах финансовых учреждений. Банки никогда не запрашивают личную информацию.

При любых подозрительных звонках лучше сразу же завершить разговор.

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