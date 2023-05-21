В Ростовской области мобилизованного военного осудили за уклонение от службы

Слушания прошли в Новочеркасском гарнизонном военном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области вынесли приговор мобилизованному бойцу, который оставил свою часть и некоторое время уклонялся от службы. Информацию об этом опубликовали на сайте Новочеркасского гарнизонного военного суда.

- Подозреваемого признали виновным по статье «Самовольное оставление части или места службы» (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ). Наказание определили в виде 2 лет колонии общего режима. Также подсудимого лишили воинского звания, - говорится в материалах судебной инстанции.

На слушаниях выяснили, что 22 декабря 2022 года мобилизованный оставил свою часть, и длительное время не подавал о себе весть. Его задержали 11 января 2023 года сотрудники военной полиции. Задержанный в ходе разбирательств полностью признал свою вину и раскаялся.

- При назначении наказания учитывали характер преступления, а также наличие смягчающих обстоятельств. Смягчающим условием стало активное содействие следствию со стороны самого подозреваемого, - добавили в пресс-службе Новочеркасского гарнизонного военного суда.

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