Глава СК России попросил ВККС дать ход расследованию против бывшего председателя Ростовского облсуда

Запрос СК рассмотрят на заседании Высшей квалификационной коллегии судей России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько судей из Ростова-на-Дону, в том числе экс-председатель Ростовского облсуда, могут стать подозреваемыми по уголовным статьям. Запрос на такое решение рассмотрят на заседании Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС) после обращения председателя Следкома России Александра Бастрыкина.

Завести дело предлагается в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Специалисту собираются предъявить обвинения по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Также под подозрение могут попасть заместитель председателя Ростовского областного суда Татьяна Юрова и председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко.

Представители ВККС должны обсудить ситуацию в пятницу, 26 мая 2023 года.

Напомним, в начале апреля на Дону начали выяснения в отношении почти 20 представителей Фемиды. Подробности разбирательства официально не раскрывают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин назначил трех новых судей в Ростовской области

Соответствующий указ появился на портале правовой информации (подробности)