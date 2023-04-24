В Ростове с бывшего председателя Ростовского облсуда могут снять подозрения

Роли участников разбирательства могут меняться Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону Елену Золотареву, бывшего председателя Ростовского областного суда, могут перевести из статуса подозреваемой в категорию свидетелей. О такой возможности порталу 1rnd.ru сообщили собственные источники.

Журналистам рассказали, что роли участников разбирательства могут меняться по мере уточнения ситуации. Сейчас представители Фемиды дают показания и активно сотрудничают со следствием.

Напомним, выяснения в отношении донских судей начались в начале апреля 2023 года. Под подозрение тогда попали около 20 специалистов. Предположительно, следствие ведется в рамках уголовного дела.

Добавим, с 7 апреля на пост и.о. председателя Ростовского областного суда назначили Фариду Калюжину. Позже должность председателя суда объявили вакантной, сейчас идет прием документов в Москве.

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