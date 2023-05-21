В Ростове начали розыск нарушителей, которые устроили конфликт со стрельбой

Правоохранители разыскивают всех участников инцидента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону начали розыск нарушителей, которые на одной из улиц устроили конфликт со стрельбой. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- В полицию поступило сообщение о конфликте граждан, в результате которого один из мужчин произвел два выстрела вверх из неустановленного оружия, а затем сбежал. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников происшествия. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом, - прокомментировали в ведомстве.

По неподтвержденным данным, речь идет об инциденте, который произошел в Пролетарском районе города в ночь на воскресенье.

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