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НовостиПроисшествия21 мая 2023 11:23

В Ростове начали розыск нарушителей, которые устроили конфликт со стрельбой

Сотрудники полиции сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего
Ангелина СКИБА
Правоохранители разыскивают всех участников инцидента

Правоохранители разыскивают всех участников инцидента

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону начали розыск нарушителей, которые на одной из улиц устроили конфликт со стрельбой. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- В полицию поступило сообщение о конфликте граждан, в результате которого один из мужчин произвел два выстрела вверх из неустановленного оружия, а затем сбежал. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников происшествия. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом, - прокомментировали в ведомстве.

По неподтвержденным данным, речь идет об инциденте, который произошел в Пролетарском районе города в ночь на воскресенье.

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