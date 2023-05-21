Сити-менеджер Таганрога провел субботний объезд улиц и дворов города

Андрей Фатеев потребовал провести уборку и покосить траву Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге новый глава администрации города Андрей Фатеев провел субботний объезд улиц и дворов. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.

Руководитель администрации осмотрел участки Фрунзе, Греческой и Москатова. На улице Дзержинского отметил заросли сорняков на клумбах разделительных полос.

Поступили нарекания и относительно дворовых пространств. Андрей Фатеев поручил уделять внимание порядку и санитарной очистке, особенно около местных магазинов. В некоторых чиновник увидел ветки, некошеную траву и клумбы без цветов.

– Работы много. Все недочеты должны быть оперативно устранены, - подчеркнул глава администрации Таганрога.

Управленец также дал поручения, которые касались уборки контейнерных площадок и установки экобоксов.

Добавим, проверку вместе с сити-менеджером провели заместитель по вопросам городского хозяйства Егор Долматов и директор МКУ «Благоустройство» Стелла Руф.

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