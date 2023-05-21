В Ростове-на-Дону и.о. руководителя техникума присвоила полмиллиона рублей

Следователи передали материалы дела в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет специалист, которая ранее занимала пост и.о. директора техникума. Разбирательства будут вести сразу по двум уголовным статьям, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.

- Задержанную подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Доказательственная база уже собрана, теперь материалы должны рассмотреть в суде, - прокомментировали в ведомстве.

По данным СК, в 2020 году подозреваемая «внесла ложные сведения в документы по обучению граждан в рамках нацпроекта «Демография» по профессии «поварское дело».

После этого по липовым бумагам в счет образовательного учреждения из федерального бюджета поступило 578 тысяч рублей. Предположительно, эти деньги специалист забрала себе и потратила на свои собственные нужды.

Добавим, ранее по такому же факту в отношении обвиняемой в суд поступило другое уголовное дело.

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