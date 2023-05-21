Местами по Ростовской области телевидение будет временно недоступным с 23 по 26 мая

Перебои вещания ожидаются в четырех районах и на территории города Гуково Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 23 по 26 мая в отдельных территориях Ростовской области возможны перебой в радио- и телевещании. Об этом говорится на сайте РТРС.

Перерывы в трансляциях ожидаются:

23 мая:

с 9 до 17 часов в селе Ефремовка Неклиновского района;

24 мая:

с 9 до 17 часов в селе Ефремовка Неклиновского района;

с 9 до 17 часов в селе Покровское Неклиновского района;

25 мая:

c 9 до 17 часов в селе Куйбышево Куйбышевского района;

с 9 до 17 часов в селе Покровское Неклиновского района;

c 11 до 17 часов в поселке Каштановском Обливского района;

26 мая:

с 9 до 17 часов в селе Дубовское Дубовского района;

с 9 до 17 часов в селе Куйбышево Куйбышевского района;

с 11 до 17 часов в городе Гуково.

Добавим, в указанный период специалисты будут проводить профилактические и плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. В случае непогоды проверку техники могут перенести. Все отключения согласовали с вещателями.

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