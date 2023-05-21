Местами по Ростовской области телевидение будет временно недоступным с 23 по 26 мая

Перебои вещания ожидаются в четырех районах и на территории города Гуково
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 23 по 26 мая в отдельных территориях Ростовской области возможны перебой в радио- и телевещании. Об этом говорится на сайте РТРС.
Перерывы в трансляциях ожидаются:
23 мая:
с 9 до 17 часов в селе Ефремовка Неклиновского района;
24 мая:
с 9 до 17 часов в селе Ефремовка Неклиновского района;
с 9 до 17 часов в селе Покровское Неклиновского района;
25 мая:
c 9 до 17 часов в селе Куйбышево Куйбышевского района;
с 9 до 17 часов в селе Покровское Неклиновского района;
c 11 до 17 часов в поселке Каштановском Обливского района;
26 мая:
с 9 до 17 часов в селе Дубовское Дубовского района;
с 9 до 17 часов в селе Куйбышево Куйбышевского района;
с 11 до 17 часов в городе Гуково.
Добавим, в указанный период специалисты будут проводить профилактические и плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. В случае непогоды проверку техники могут перенести. Все отключения согласовали с вещателями.
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