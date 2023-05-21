В Ростове на левом берегу Дона мужчина устроил стрельбу

По итогам проверки примут решение в соответствии с законом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону мужчина во время конфликта дважды выстрелил в воздух и сбежал. Сейчас самого нарушителя и другого участника разборки разыскивают сотрудники полиции. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

- Поступило сообщение о конфликте граждан, в результате которого один из мужчин произвел два выстрела вверх из неустановленного оружия, а затем сбежал. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников происшествия, - рассказали в ведомстве.

По неподтвержденным данным, инцидент произошел в ночь на воскресенье на левом берегу Дона, в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

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