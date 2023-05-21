В Ростове перед судом предстанут 24 боевика запрещенной террористической организации

Дату судебного заседания еще не назначили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону рассмотрят уголовные дела в отношении 24 участников запрещенной террористической организации. Эту информацию сегодня, 21 мая, подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Действительно, подобные материалы поступили, сейчас они находятся на ознакомлении у судьи. Дату заседания еще не назначили, - сообщили журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Судя по данным на сайте инстанции, подозреваемым в зависимости от роли и участия предъявили обвинения по следующим статьям:

«Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» (ст. 278 УК РФ), «Организация и участие в деятельности террористической организации» (ст. 205.5 УК РФ), «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (ст. 205.3 УК РФ).

Добавим, по информации РИА Новости, в Южном окружном военном суде также планируют рассмотреть дело в отношении 9 участников неонацистской группы.

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