В Сальске на Заводской произошло ДТП с двумя пострадавшими

Аварию зарегистрировали утром в воскресенье
Фото: Сергей ГАПОН
В Сальске на улице Заводской произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
Аварию зарегистрировали в первой половине дня, около 9:55. Предварительно, 56-летний владелец Hyundai Accent, проезжая нерегулируемый перекресток, не уступил проезд автомобилю такой же марки. В итоге произошло столкновение.
По данным УГИБДД, пассажирке первой машины потребовалась разовая медпомощь, 56-летнюю пассажирку второго авто госпитализировали.
Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными. Нужно строго соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией на дороге. Нельзя отвлекаться во время поездки или выполнять резкие маневры.
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