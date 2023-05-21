В Сальске на Заводской произошло ДТП с двумя пострадавшими

Аварию зарегистрировали утром в воскресенье Фото: Сергей ГАПОН

В Сальске на улице Заводской произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Аварию зарегистрировали в первой половине дня, около 9:55. Предварительно, 56-летний владелец Hyundai Accent, проезжая нерегулируемый перекресток, не уступил проезд автомобилю такой же марки. В итоге произошло столкновение.

По данным УГИБДД, пассажирке первой машины потребовалась разовая медпомощь, 56-летнюю пассажирку второго авто госпитализировали.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными. Нужно строго соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией на дороге. Нельзя отвлекаться во время поездки или выполнять резкие маневры.

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