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НовостиПроисшествия21 мая 2023 17:01

В Ростове-на-Дону на Шолохова обнаружили умершего мужчину

Один из очевидцев рассказал в соцсетях детали происшествия
Ангелина СКИБА
Прохожий резко потерял сознание и скончался на месте

Прохожий резко потерял сознание и скончался на месте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова умер мужчина. Об этом вечером 21 мая в одном из городских пабликов сообщил очевидец.

По словам ростовчанина, прохожий спокойно шел, а потом вдруг резко потерял сознание и скончался на месте.

Предварительно, трагедия произошла недалеко от здания Южного таможенного управления. Судя по фото, после случившегося, вероятно, в ожидании медиков, умершего прикрыли простынью.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.

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