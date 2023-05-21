В Ростове-на-Дону на Шолохова обнаружили умершего мужчину

Прохожий резко потерял сознание и скончался на месте
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова умер мужчина. Об этом вечером 21 мая в одном из городских пабликов сообщил очевидец.
По словам ростовчанина, прохожий спокойно шел, а потом вдруг резко потерял сознание и скончался на месте.
Предварительно, трагедия произошла недалеко от здания Южного таможенного управления. Судя по фото, после случившегося, вероятно, в ожидании медиков, умершего прикрыли простынью.
Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.
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