В Ростовской области накажут мать 12-летнего мальчика, попавшего в ДТП на электросамокате

Ребенок попал в аварию вечером в станице Кочетовской. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области накажут мать 12-летнего водителя электросамоката. Мальчик столкнулся на проезжей части с иномаркой Kia Sportage и попал в больницу.

Как пояснили в УГИБДД, ребенок катался вечером по станице Кочетовской и «не выполнил требование знака «Уступи дорогу». В итоге произошло столкновение с автомобилем. Автоинспекторы отметили, что школьник не должен был управлять транспортом с двигателем в 500 Ватт.

- Катаясь на велосипеде и СИМ, выезжать на проезжую часть до 14 лет запрещено. Кроме того, управлять электросамокатом с мощностью двигателя более 250 Ватт можно только с 16 лет и при наличии водительского удостоверения категории «М», - разъяснили в специалисты.

После всего случившегося в отношении мамы мальчика составили административный протокол по части 3 статьи 12.7 КОАП РФ («Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством»). Статья закона предполагает штраф в 30 тысяч рублей.

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