ФК «Ростов» уступил на выезде «Краснодару» в матче 28 тура РПЛ

Футболисты ФК «Ростов» провели встречу на выезде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 21 мая, ФК «Ростов» уступил на выезде «Краснодару». Матч 28 тура РПЛ завершился со счетом 3:0 (3:0) в пользу хозяев поля.

Игра не задалась у «Ростова» уже в первом тайме. Один за другим донской команде забили сразу три гола. В составе соперников отличились: на 3-й минуте Алексей Ионов, на 10-й минуте Джон Кордоба, на 33-й - Александр Кокшаров. В конце первой половины игры, на 41-й минуте, у гостей желтую карточку получил Виктор Мелехин.

Во втором тайме ситуация особо не изменилась. Сразу же после перерыва на замену Виктору Мелехину вышел Евгений Чернов. Потом назначали несколько угловых. Были новые замены в составе «Ростова», но это не повлияло на итоговый счет.

Отметим, сегодня ростовчане провели уже третий по счету неудачный матч. 28 мая футболисты ФК «Ростов» в рамках 29 тура РПЛ сразятся на домашнем стадионе с грозненским «Ахматом». Начало матча в 19 часов по московскому времени.

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