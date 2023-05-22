В Волгодонском районе мошенник «развел» мужчину и взял на его имя кредит

Мошенник убедил его скачать приложение, чтобы якобы обезопасить все счета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгодонском районе мошенник обманул мужчину и взял на него кредит. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 59-летнему местному жителю позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудников банка. Он сообщил мужчине, что кто-то пытается списать с его счета деньги и перевести их за рубеж. Это напугало местного жителя.

Собеседник убедил его скачать приложение, чтобы обезопасить все счета. После того, как местный житель выполнил все условия, то у него списали 11 тысяч рублей, а позже взяли кредит еще на 97 тысяч.

Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. По факту случившего возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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Эту информацию подтвердили официально

(Подробности)