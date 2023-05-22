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НовостиОбщество22 мая 2023 5:14

В Волгодонском районе мошенник «развел» мужчину и взял на его имя кредит

Под видом сотрудника банка аферист убедил мужчину скачать приложение
Лейла МИРИШОВА
Мошенник убедил его скачать приложение, чтобы якобы обезопасить все счета.

Мошенник убедил его скачать приложение, чтобы якобы обезопасить все счета.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгодонском районе мошенник обманул мужчину и взял на него кредит. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 59-летнему местному жителю позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудников банка. Он сообщил мужчине, что кто-то пытается списать с его счета деньги и перевести их за рубеж. Это напугало местного жителя.

Собеседник убедил его скачать приложение, чтобы обезопасить все счета. После того, как местный житель выполнил все условия, то у него списали 11 тысяч рублей, а позже взяли кредит еще на 97 тысяч.

Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. По факту случившего возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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Эту информацию подтвердили официально

(Подробности)