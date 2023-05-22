В Ростове суд рассмотрит дело подозреваемого в диверсии, терроризме и шпионаже

Слушания пройдут в Южном окружном военном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 22 мая, в Ростове-на-Дону начнут рассматривать по существу уголовное дело в отношении Григория Синченко, подозреваемого в диверсии, терроризме и шпионаже. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Рассмотрение уголовного дела начнется 22 мая 2023 года в 14 часов. Время изменилось в связи с доставкой подсудимого, - уточнили в инстанции.

Судя по открытым данным электронной картотеки, задержанному предъявили обвинения в «Приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств» (ст. 222.1 УК РФ), «Посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие» (ст. 295 УК РФ), «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ).

Также указаны статьи: «Шпионаж» (ст. 276 УК РФ), «Участие в террористическом сообществе» (ст. 205.4 УК РФ), «Содействие диверсионной деятельности» (ст. 281 УК РФ), «Совершение диверсии при отягчающих обстоятельствах» (ст. 281 УК РФ).

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Эту информацию подтвердили официально (подробности)