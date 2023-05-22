В Ростове перекроют движение машин на время акции в честь Дня славянской письменности

Движение прекратят по участку улицы Московской
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
24 мая в центре Ростова-на-Дону перекроют проезд на время праздника, посвященного Дню славянской письменности и культуры. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
- С 17 до 21 часа прекратят движение по улице Московской от проспекта Буденновского до переулка Газетного, - сообщили власти.
Добавим, 27 мая в Ростове запретят остановку и парковку транспорта на участке проспекта Театрального от улицы Восточной до улицы Максима Горького с западной стороны.
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