В Ростовской области на берегу Таганрогского залива нашли мертвых дельфинов

Морских обитателей выбросило на побережье Павло-Очаковской косы.
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростовской области на берег Таганрогского залива выбросило мертвых дельфинов. Очевидцы опубликовали кадры животных в городских группах в соцсетях.
На фото видно, что туши животных уже начали разлагаться под солнцем. Морских обитателей выбросило на побережье Павло-Очаковской косы.
- За прогулку от Семибалок до Чумбур-Косымы нашли около двух десятков трупов тупомордых азовских дельфинов. Это было после шторма, все туши выбросило на берег, - рассказал местный житель.
Отметим, что в Азовском море часто можно встретить дельфинов. Животные обитают почти весь год и только в зимнее время перебираются в Черное море.
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