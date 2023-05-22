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НовостиОбщество22 мая 2023 7:58

В Ростове на Портовой и в Левенцовке на сутки ограничат подачу воды

Коммунальные сложности связаны с ремонтом на улице Красноармейской
Ангелина СКИБА
Воду полностью отключат на улице Портовой

Воду полностью отключат на улице Портовой

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители одной из улиц Ростова-на-Дону на сутки останутся без воды. Информацию об этом опубликовали на сайте компании «Ростовводоканал».

- С 9 часов 24 мая до 9 часов 25 мая временно прекратят водоснабжение в границах улицы Портовой, 1-22, - говорится в сообщении.

Параллельно с этим в Левенцовке ресурс в краны будут подавать с пониженным давлением.

Все ограничения связаны с заменой участка водовода на улице Красноармейской.

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