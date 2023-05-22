В Таганроге всю рабочую неделю будут идти дожди

Всю рабочую неделю будет пасмурно и дождливо
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Таганроге на новой рабочей неделе ожидаются дожди. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».
Так, в понедельник, 22 мая, в городе ожидается пасмурная погода, но без осадков. Днем воздух прогреется до +21 градуса, а вечером столбики термометров покажут до +16.
Во вторник и среду, 23 и 24 мая, в городе будет также пасмурно. Днем ожидаются дожди.
На следующий день погода будет аналогичной. Температура воздуха не прогреется выше +23 градусов. Вечером похолодает до +16 градусов. В четверг погода будет аналогичной, термометры покажут +21 градус. К вечеру похолодает до +17 градусов.
В пятницу, 26 мая, в городе будет также пасмурно, а воздух прогреется до +21 градуса. Вечером столбики термометров опустятся до +16.
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